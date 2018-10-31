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Визначився склад жіночої збірної України на новий сезон

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Визначився склад жіночої збірної України на новий сезон

Сьогодні, 31-го жовтня, на прес-конференції Федерації біатлону України був оголошений основний склад жіночої збірної, яка виступатиме на етапах Кубку світу.

Про це повідомляє isport.ua.

Склад жіночої збірної України з біатлону: Валентина Семернко, Віта Семеренко, Олена Підгрушна, Юлія Джима, Юлія Журавок та Анастасія Меркушина.

Перший етап відбудеться вже 2-го грудня в Поклюці.

Нагадаємо, Бринзак розповів, коли біатлоністи тренуватимуться в Буковелі.

Також, Росія дозволила українській федерації натуралізувати двох біатлоністок.

Джерело - isport.ua.

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