Визначився склад жіночої збірної України на новий сезон

Сьогодні, 31-го жовтня, на прес-конференції Федерації біатлону України був оголошений основний склад жіночої збірної, яка виступатиме на етапах Кубку світу.

Про це повідомляє isport.ua.

Склад жіночої збірної України з біатлону: Валентина Семернко, Віта Семеренко, Олена Підгрушна, Юлія Джима, Юлія Журавок та Анастасія Меркушина.

Перший етап відбудеться вже 2-го грудня в Поклюці.

Нагадаємо, Бринзак розповів, коли біатлоністи тренуватимуться в Буковелі.

Також, Росія дозволила українській федерації натуралізувати двох біатлоністок.

Джерело - isport.ua.