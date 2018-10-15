Бринзак розповів, коли біатлоністи тренуватимуться в Буковелі

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів про будівництво біатлонної траси в Буковелі, яку обіцяли побудувати до кінця року.

Слова наводить сайт biathlon.com.ua

"Є невелика затримка. Поки не опублікований тендер на проектні роботи. Відповідно, якщо не опублікований тендер, значить, і кошти ще не виділяються. Хоча роботи вже триває, навіть без цих грошей. Коштом Буковеля вже все планується, завозиться земля, готується майданчик для стрільбища", — сказав Бринзак.