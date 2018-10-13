Росія дозволила українській федерації натуралізувати двох біатлоністок

Правління Союзу біатлоністів Росії розглянуло прохання Федерації біатлону України щодо натуралізації російських спортсменок.

11 жовтня в Москві вирішили, що Анастасія Рассказова і Катерина Бех можуть почати виступи в складі збірної України без дворічного обмежувального карантину.

Відзначимо, Білорусь отримала дозвіл натуралізувати без карантину Олену Кручінкіну, Ірину Кручінкіну, Анну Мусатову, Аріну Яборову і Микиту Лобастова.

Нагадаємо, Україна дозволила Олександру Жирному виступати в складі збірної Росії.

Днями стало відомо, хто з українців виступить у Різдвяній гонці.

Джерело - xsport.