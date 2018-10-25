Йоганнес Бо покинув збірну Норвегії

Норвезький біатлоніст Йоганнес Бо достроково покине збір команди в Обергофі через проблеми зі спиною.

Слова лідера норвезького біатлону наводить Langrenn.

"У понеділок в нижній частині спини виник біль. Я не робив ніяких різких рухів, нічого не відчував, поки не встав. Тоді були досить неприємні відчуття, але після відвідування фізіотерапевта і хорошого сну мені стало краще", — розповів Бо.