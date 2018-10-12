Джима і Прима виступлять у Різдвяній гонці

Українські біатлоністи Юлія Джима і Артем Прима візьмуть участь у Різдвяній гонці.

Про це повідомляє Xsport з посиланням на офіційний сайт організаторів.

Змагання відбудуться 29 грудня в німецькому Гельзенкірхені на стадіоні Фелтінс-Арена. Це домашня арена футбольного клубу Шальке.

Минулого року Джима вже виступала в елітній гонці у Гельзенкірхені разом з бельгійцем Міхаелем Решем. Тоді дует біатлоністів посів п'яте місце. А ось Прима на цьому старті виступатиме вперше.

Нагадаємо, зірку словенського біатлону дискваліфікували за допінг.

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Джерело - Xsport.