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Бринзак: головне завдання — відновити квоту

Сьогодні 22:52 230 0
Бринзак: головне завдання — відновити квоту

Президент Федерації біатлону України розповів, які завдання стоять перед українською командою на майбутній сезон.

Його слова наводить видання Трибуна.

"По-перше, відновити квоту. І готуватися до Олімпіади, визначити команду, яка готуватиметься з прицілом на Ігри. Відбувається зміна поколінь, нам потрібно створити кістяк. Ми всіх тримаємо в обоймі. Поки тренуватиметься розширений склад, а навесні вже подивимося, хто випадає, а хто залишається в обоймі далі", — говорить Бринзак.

Нагадаємо, раніше Бринзак говорив, що Джима та Прокунін взагалі не комунікують.

Також президент федерації біатлону України пояснив призначення Прокуніна.

Джерело - Трибуна.

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