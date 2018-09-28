Бринзак: головне завдання — відновити квоту

Президент Федерації біатлону України розповів, які завдання стоять перед українською командою на майбутній сезон.
Його слова наводить видання Трибуна.
"По-перше, відновити квоту. І готуватися до Олімпіади, визначити команду, яка готуватиметься з прицілом на Ігри. Відбувається зміна поколінь, нам потрібно створити кістяк. Ми всіх тримаємо в обоймі. Поки тренуватиметься розширений склад, а навесні вже подивимося, хто випадає, а хто залишається в обоймі далі", — говорить Бринзак.
Нагадаємо, раніше Бринзак говорив, що Джима та Прокунін взагалі не комунікують.
Також президент федерації біатлону України пояснив призначення Прокуніна.
Джерело - Трибуна.