Бринзак: головне завдання — відновити квоту

Президент Федерації біатлону України розповів, які завдання стоять перед українською командою на майбутній сезон.

Його слова наводить видання Трибуна.

"По-перше, відновити квоту. І готуватися до Олімпіади, визначити команду, яка готуватиметься з прицілом на Ігри. Відбувається зміна поколінь, нам потрібно створити кістяк. Ми всіх тримаємо в обоймі. Поки тренуватиметься розширений склад, а навесні вже подивимося, хто випадає, а хто залишається в обоймі далі", — говорить Бринзак.