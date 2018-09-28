Бринзак розповів про призначення Прокуніна

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак не бачить нічого поганого в тому, що до керма збірної України прийшла людина з допінговою історією.

Про це очільник українського біатлону розповів у інтерв'ю виданню Трибуна.

"Що поробиш? Вбивати людину? Люди з в'язниці виходять і що, їм не треба давати шансу працювати? Ось у нас був Седнєв. Він зараз кращий працівник у нас. Висуває багато ініціатив, проводить змагання, збирає ветеранів, організовує людей.

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Були збої, свої нюанси. Нам треба говорити про те, що є зараз. І як зробити так, щоб таких ситуацій не було надалі. Ми знаємо, цього немає зараз і в минуле дивитися ми не будемо. Дивимося на нинішній стан людей і їх роботу", — сказав Бринзак.

Нагадаємо, раніше Бринзак розповів, що Джима не комунікує з Прокуніним.

Джерело - Трибуна.