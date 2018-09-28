Бринзак: Комунікації між Джимою та Прокуніним немає

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів про підготовку Юлії Джими до нового сезону та про її зв'язок зі старшим тренером жіночої збірної України Андрієм Прокуніним.
Його слова наводить видання Трибуна.
"Юлія тренується в Уроша Велепеця, тому цей сезон покаже, що вийде, і вона сама прийме рішення: повернутися до нас або тренуватися там же. Зараз немає проблеми в тому, щоб всі централізовано були в одній команді. Для нас важлива якісна підготовка і хороші виступи. А готуватися можна по-різному. Наприклад, Бйорндален сам завжди готувався", — сказав Бринзак.
Читайте також: Телеканал Футбол 1 онлайн — дивитися пряму трансляцію.
Про те чи комунікує спортсменка із новим наставником української жіночої команди Бринзак розповів:
"Комунікація незначна. Вона повністю працює за програмою Уроша Велепеця, тому комунікації, напевно, немає. Принаймні, я про це не знаю", — розповів президент Федерації біатлону України.
Нагадаємо, Блашко і Семенов стали чемпіонами України з біатлону.
Джерело - Трибуна.