Ставки на матч 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів: Порту – Челсі. Оцінка попередніх результатів команд. Вибір кращих парі у відомих букмекерських БК

У першому матчі чвертьфіналі Ліги чемпіонів 7 квітня Порту приймає Челсі. Португальці у напрочуд цікавому двобою здолали Ювентус, а лондонці впевненно пройшли Атлетико. Проаналізуємо шанси суперників та створимо прогноз Порту – Челсі.

Наші ставки

ТМ (2,5) з коефіцієнтом 1,75 в БК Піннакл - Зробити ставку >>

ТМ(0,5) у першому таймі з коефіцієнтом 2,68 в БК 1ХБет - Зробити ставку >>

1Х з коефіцієнтом 2 в БК Фаворит - Зробити ставку >>

ТМ (1,5) у другому таймі з коефіцієнтом 1,56 - Зробити ставку >>

Порту

Футболісти Порту в першому матчі 1/8 фіналу обіграли Ювентус 2:1 вдома. Португальці вдало проводили атака, та могли завершити матч з рахунком 2:0. Але турінці забили за 10 хвилин до кінця зустрічі.

Цікаво розгорталися події в другому поєдинку. Господарі володіли ініціативою, але першими забив Порту. Лише після перерви Кьеза провів два голи, та перевів гру в додатковий час. Але там фортуна була на боці Порту. Знову португальці забили. І хоча Ювентус провів ще гол, цього не вистачило для перемоги. 3:2 програв Порту, але пройшов далі за рахунок голу, забитого на виїзді.

Чи можна сказати, що Порту досягли максимуму у цій Лізі чемпіонів. Сказати важко, але в будь-якому випадку португальці мають певні шанси на вихід до півфіналу. Цей клуб з великим досвідом гри в плей-офф, незважаючи на склад, завжди був непростим.

Зараз Порту в національній першості посідає лише друге місце, відстаючи на балів від першого Спортинга. Забагато португальці пропускають, тому і втрачають цінні очки. Проблеми в обороні можуть завадити клубу пройти Челсі. Навіть в матчах с другорядними клубами типу Санта-Клара чи Портимореренсе Порту пропускав. Лондонці можуть скористатися проблеми "Драконів" ще в першому матчі. Є підозри, що тренерський штаб врахує цю ймовірність і дасть вказівку гравцям більше часу приділяти захисту.

Челсі

Дуже зібрано гравці Челсі провели обидва матчі з Атлетико. Мало хто вважав, що іспанцям не вдасться навіть забити. Але так сталося, вже в Мадриді лондонці впевненно контролювали хід гри, завдавши 5 ударів в ціль проти одного суперника. Цілком логічною стала перемога англійців 1:0. Вдома Челсі виграв 2:0, та впевненно покрокував далі.

Звернімо увагу на гру в обороні Челсі. В попередніх 7-ми матчах на виїзді клуб пропустив лише двічі, вигравши 5 разів і двічі зіграв внічию. Серія безпрограшних матчів Челсі сягнула 15 матчів. Несподівано вона перервалася домашньою поразкою від Вест Бромвича 2:5. Але такий крах можна пояснити швидким вилученням Сілви, після якого господарі "поплили". Але цей матч можна вважати виключенням. У багатьох інших гравці Челсі показували гідну гру. Можна згадати виграш в гостях у Ліверпуля 1:0, або нічию з Манчестер Юнайтед 0:0.

Гравці Челсі підходять до вирішальних матчів у хорошій формі. Насамперед вражає гра клубу в обороні. Якщо з таким рівним команда проведе поєдинки з ФК Порту, перемога нікуди не дінеться.

Прогноз Порту – Челсі

Вважаємо, що в цій грі команди не будуть надмірно ризикувати. Тренери та гравці Порту добре розуміють, у якому стані зараз перебуває суперник і нащо він здатен. Тому господарі навряд чи великими силами будуть атакувати. В свою чергу, футболісти Челсі не раз доводили, що вони вміють захищатися та вичікувати вигідного моменту для контратаки.

Тотал менше 2,5 – БК Піннакл

Найбільш прогнозована ставка з огляду на передматчеві розклади та попередні результати суперників. Вважаємо, що голів багато не буде, команди не настільки авантюрні, і скоріше, віддадуть перевагу раціональному.

Ставка: ТМ (2,5) з коефіцієнтом 1,75 в БК Піннакл

ТМ (0,5) в першому таймі – БК 1Хбет

Очікуємо на обережний футбол з мінімальною кількістю моментів. Скоріше за все, головною ціллю опонентів буде не пропустити гол. Тому цілком ймовірно, що ворота залишаться недоторканими.

Ставка: ТМ(0,5) у першому таймі з коефіцієнтом 2,68 в БК 1ХБет

1Х – БК Фаворит

Добре відомо, як сильно Порту грає на власному полі. Навіть гранди часто не можуть виграти, або зіграти бодай внічию. Недавній поєдинок португальців з Ювентусом – краще тому підтвердження. Вважаємо, що португальці не програють, як мінімум. Більше того, лондонці, скоріше за все, не проти й нічиї.

Ставка: 1Х з коефіцієнтом 2 в БК Фаворит.

ТМ (1,5) у другому таймі – БК Парі Матч

Ще одна ставка, яка випливає х попередніх. На бачимо причин, чому суперники повинні забивати багато голів після перерви. Тому – нижній тотал – наш вибір.

Ставка: ТМ (1,5) у другому таймі з коефіцієнтом 1,56