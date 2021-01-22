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Коефіцієнти на Першу лігу України

Сьогодні 12:04 365 0
Поговоримо про коефіцієнти на Першу лігу України і з'ясуємо, наскільки прогнози перед стартом турніру виявилися виправданими за підсумками половини чемпіонату.
Коефіцієнти на Першу лігу України
Коефіцієнти на Першу лігу України

У поточному розіграші Першої Ліги України команди зіграли майже половину всіх запланованих матчів. Звичайно, підводити підсумки ще рано, проте деякі висновки можна зробити вже зараз. Зокрема, можна сказати, наскільки на даний момент виправдовуються очікування експертів, які озвучувалися перед стартом турніру.

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Коефіцієнти на Першу лігу України: турнірна таблиця після половини чемпіонату

Нагадаємо, всього в турнірі беруть участь 16 команд, проте лише три клуби можуть відправитися в Прем'єр-лігу. Команди, що зайняли останні два місця у Першій лізі, вилітають до нижчого дивізіону, а їх місця займають команди з Другої ліги. За підсумками минулого розіграшу в елітний дивізіон чемпіонату України вирушили Минай, який посів перше місце, Інгулець і Рух. Вилетіли з Першої ліги Металург і Черкащина. Розібравшись з регламентом, поговоримо про коефіцієнти на Першу лігу України, тобто проаналізуємо шанси клубів на перемогу в турнірі.

котирування на Першу лігу чемпіонату України з футболу

Передсезонні прогнози і поточна обстановка

Агробізнес

У сезоні 2019/20 Агробізнес був максимально близький до виходу в елітний дивізіон. Так, команда посіла четверту сходинку, пропустивши вперед Інгулець лише за різницею м'ячів. Взагалі, коефіцієнти на першу Лігу України для Агробізнесу, напевно, були досить високі в минулому сезоні, тобто реальні шанси команди на підвищення в класі, згідно з котируваннями букмекерів, були невеликі. Однак, як ми знаємо, прогнози на футбол, та й на спорт в цілому, дуже часто мають мало спільного з тим, що в результаті трапляється на полi. Проте, Агробізнес вставив чимало палиць в колеса тих команд, які вважалися реальними фаворитами. Тепер же з командою з Волочиська, однозначно, будуть рахуватися. Очікувалося, що команда здатна поборотися за верхні рядки в турнірній таблиці, проте для цього клубу необхідні посилення. Більш того, з команди пішли кілька ключових гравців.

А в підсумку, як ми бачимо, Агробізнес лідирує в чемпіонаті, причому команда найкраща не тільки за очками, але також і за різницею м'ячів. У спину Агробізнесу дихає Чорноморець, у якого також 28 очок, а статистика по забитими і пропущеними м'ячами гірше лише на два гола.

Чорноморець

Чорноморець непогано знайомий з Прем'єр-лігою, однак часи, коли команда регулярно грала в елітному дивізіоні, залишилися позаду, і тепер одеситам доводиться боротися за повернення прописки в еліті. Більш того, за підсумками минулого сезону Чорноморець став лише десятим, сильно відставши від лідерів. Втім, до нового сезону команда підійшла непогано підготовленої, зокрема, одесити добре посилили свій склад. Однак, головна проблема команди - відсутність стабільності, тому і коефіцієнти на Першу лігу України для одеситів перед стартом сезону виглядали не дуже обнадійливо.

Однак, на даний момент Чорноморець впевнено йде до поставленої мети і має всі шанси вийти в УПЛ за тієї умови, що одеситам вдасться утримати свої позиції і не робити невимушених помилок.

Верес

У минулому сезоні Верес тільки з'явився в Першій лізі, однак перед стартом нинішнього розіграшу висловлювалися припущення про те що команді під силу поборотися навіть за вихід до вищого дивізіону. Більш того, так само як і Чорноморець, команда з Рівного має досвід виступу в Прем'єр-лізі. Проте, навряд чи, букмекери пропонували низькі коефіцієнти на Першу лігу України на перемогу Вереса.

Зараз же шанси команди повернутися в елітний дивізіон куди більш високі. В даний момент Верес знаходиться на третьому місці, маючи ще й гру в запасі, так що у команди є шанси і зовсім обігнати Агробізнес і вирватися в одноосібні лідери Першої ліги.  

ставки на Першу лігу 2020

Оболонь

Плани на вихід в Прем'єр-лігу, безсумнівно, має і київська Оболонь, втім реальні результати поки що не сходяться з очікуваннями. Так, в минулому сезоні Оболонь фінішувала шостою. Взагалі, команда досить цікава, і, згідно з деякими припущеннями, Оболонь могла б поліпшити результати минулого сезону. У той же час, навряд чи, коефіцієнти на Першу лігу України для киян припускали б реальні шанси на підвищення в класі. Більш того, минулий сезон показав, що кожен матч дається киянам з великими труднощами.

На даний момент Оболонь займає п'ятий рядок і цілком має шанси скоротити 6 очок відставання, тим більше, що у киян на один зіграний матч менше. В останніх п'яти іграх Оболонь чотири рази перемагала, що також свідчить про позитивну тенденцію. За показником забитих і пропущених м'ячів Оболонь також виглядає досить непогано. Однак, велике питання, чи вийде у команди все ж домогтися виходу в еліту за підсумками сезону.

Гiрник-Спорт

Четверте місце зараз займає Гірник-Спорт, який, в принципі, є типовим середняком чемпіонату. Так, в минулому сезоні команда фінішувала дев'ятою, а згiдно з очікуваннями перед стартом нинішнього розіграшу, команда максимум могла трошки наблизитися до верхніх рядків, але знову ж таки про вихід в еліту мови не велося.

На даний момент відставання команди від лідера складає 5 очок, однак з огляду на довгу серію невдач, складно припустити, що клуб зможе претендувати на потрапляння до еліти. Так, в останніх п'яти матчах Гірник-Спорт не здобув жодної перемоги. Втім, будемо стежити за чемпіонатом далі, адже нерідко все може змінитися за кілька турів.

Аутсайдери турніру

У лінії деяких букмекерських контор часом можна знайти коефіцієнти на Першу лігу України в плані ставок на аутсайдерів. Таким чином, можна спробувати вгадати, які команди покинуть дивізіон. Втім, кажучи про ставки на український футбол, знайти подібні пропозиції, швидше за все, буде непросто, адже вітчизняний чемпіонат, тим більше не Прем'єр-ліга, користується невеликою популярністю. У будь-якому випадку, зараз на останньому місці знаходиться "Кристал" Херсон, який виглядає головним претендентом на виліт. У зоні вильоту знаходиться також і "Авангард" Краматорськ, хоча відрив від небезпечної зони тих же ВПК-Агро або Прикарпаття незначний. Втім, робити будь-які висновки поки не варто, адже все може помінятися, в тому числі, і внизу турнірної таблиці.

Пiдсумки

Отже, після майже половини чемпіонату можна визначитися з рядом лідерів. Такі команди, як Агробізнес, Чорноморець і Верес виглядають головними претендентами на підвищення в класі, оскільки саме вони займають верхні рядки в турнірній таблиці. З іншого боку, робити якісь висновки передчасно, так як командам належить зіграти ще стільки ж, в тому числі і лідерам також доведеться з'ясовувати стосунки в очних протистояннях.

Якщо ви маєте намір не просто стежити за виступами команд у Першій лізі, але також і робити ставки, пам'ятайте що ви ризикуєте своїми грошима і вкрай необачно вважати, що за допомогою азартних ігор ви зможете щось заробити. Не забувайте про це і ставте рівно стільки, скільки ви готові дозволити собі втратити.

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