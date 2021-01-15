 Котирування на збірну України Євро-2021 | Betting | Champion.com.ua
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Котирування на збірну України Євро-2021

Сьогодні 18:32 888 0
Поговоримо про котирування на збірну України Євро-2021, розглянемо суперників по групі і зробимо припущення щодо виступу нашої команди на чемпiонатi Європи.
Котирування на збірну України Євро-2021

Збірна України пробилася до фінальної частини Євро-2020. Нагадаємо, турнір пройде в 2021 році, так як подія була перенесена через пандемію коронавiруса. Поміркуємо, які шанси команди на континентальній першості і чого варто очікувати від суперників по групі.

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Суперники в групі та котирування на збірну України: Євро-2021

Зрозуміло, на Євро-2021 ставки на перемогу України в турнірі мало хто буде робити. Однак, при спробі скласти прогноз на Євро-2021 для підопічних Андрія Шевченка треба розглянути суперників на груповій стадії. Отже, поговоримо про котирування букмекерів в групі C. Так, крім України в цьому квартеті зібралися збірні Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.

Нідерланди

Однозначно, найсильніша команда в групі і головний фаворит квартету  C- збірна Нідерландів. Голландці вже давно не потрапляли на великі турніри. Однак, Рональд Куман зміг зібрати хорошу команду і в рамках відбіркового циклу голландці здобули 6 перемог у 8 матчах, фінішувавши на другому місці в своїй групі відразу після збірної Німеччини. Перед стартом нинішнього сезону Куман відправився тренувати каталонську Барселону, а на місце головного тренера «помаранчевих» був призначений Франк Де Бур.

Історія особистих зустрічей збірних Нідерландів і України налічує лише два матчі, причому мова йде про товариськi ігри. Так, у 2008 році Нідерланди обіграли Україну з рахунком 3:0, а через два роки товариська зустріч завершилася внічию 1:1. Таким чином, ігри на Євро стануть першими для обох збірних між собою. Примітно, що команди зустрінуться вже в першому турі групового етапу. Отож, цілком ймовірно, що прогнози на футбол щодо збірної України на Євро будуть, багато в чому, залежати від того, як команда зіграє перший поєдинок на турнірі, втім, все може вирішитися і в останній грі.

Взагалі, чисто формально Україна і Нідерланди мають займати перші місця в групі і, відповідно, виходити в плей-офф. Принаймні, котирування на збірну України на Євро-2021, цілком ймовірно, будуть припускати вихід команди Шевченка в 1/8.

котирування на збірну України Євро-2021

Австрiя

Збірна Австрії брала участь в минулому ЧЄ у Франції, а також на турнірі 2008 року на правах однієї з країн господарок. В обох випадках, вийти з групи австрійцям не вдалося, і в кожному турнірі збірна набрала лише одне очко. У відбірковому циклі на континентальну першість 2021 австрійці фінішували на другому місці в групі, пропустивши вперед збірну Польщі. Шість перемог, три поразки і одна нічия дозволили Австрії забезпечити відрив від збірної команди Північної Македонії і кваліфікуватися у фінальний раунд. Про якісь досягнення збірної Австрії на міжнародній арені говорити не доводиться. Крім нерегулярних виступів на чемпіонатах Європи австрійці в останній раз потрапляли на свiтовий мундіаль ще в 1998 році. Тоді збірна також завершила виступ на груповій стадії.

Також як і зі збірною Нідерландів, з австрійцями Україна грала лише в двох товариських матчах. У першій грі в 2011 році на домашній арені перемогла Україна, а в 2012 австрійці з рахунком 3:2 переграли опонента в Інсбруку. З огляду на більш успішний результат виступів збірної України у відбірковому циклі і, в цілому, більш високий клас футболістів, можна припустити, що котирування на збірну України на Євро-2021 будуть на боці українців в очному протистоянні проти Австрії.

Північна Македонія

Північна Македонія - дебютант чемпіонатів Європи. На міжнародних першостях команда ще жодного разу не грала. Складно передбачити, що можна очікувати від цієї команди, втім, на тлі інших учасників турніру, Македонія виглядає одним з аутсайдерів. Цікаво, що у відбірковій групі збірна Північної Македонії була в компанії все тієї ж Австрії, і посівши третє місце, пробилася до фінальної частини, перемігши в стикових матчах. Так, в півфіналі македонці переграли збірну Косово, а у вирішальному поєдинку здобули мінімальну перемогу над Грузією, що і дозволило зайняти четверте вакантне місце в групі C. У відбірковій групі Македонія виграла чотири матчі, стільки ж програла і два рази зіграла внічию.

А ось зі збірною Македонії у України є спільна історія, і мова тут йде не тільки про товариські матчі, які теж були. Так, в двох неофіційних зустрічах один раз перемогла Македонія, а ще один поєдинок завершився внічию. На рівні офіційних протистоянь команди двічі зустрічалися в групі в рамках відбіркового циклу на попередній Чемпіонат Європи, який проходив у Франції. Македонія тоді зайняла останнє місце в групі, і за підсумком двох матчів македонці програли із загальним рахунком 0:3. На виїзді збірна України перемогла 2:0, а в домашній грі мінімально переграла опонента 1:0. Таким чином, з усією іншою трійки тільки зі збірною Македонії Україна має історію офіційних ігор.

Втім, як ми вже зазначили, найбільш слабкою командою в групі є саме збірна Північної Македонії, тому котирування на збірну України на Євро-2021 у грі проти македонців, ймовірно, будуть саме на користь команди Андрія Шевченка. Гра запланована на другий тур групового етапу, і сам матч повинен відбутися в Бухаресті.

Відбірковий цикл

Що стосується відбору на Євро-2021, Україна пройшла кваліфікацію більш ніж успішно. Так, під керівництвом Андрія Шевченка збірна виграла 6 матчів, перемігши, в тому числі i фаворитiв групи Португалію, двічі зіграла внічию і не зазнала жодної поразки. Взагалі, за рейтингом відбіркового циклу Україна посіла шосте місце з усіх 55 команд, що беруть участь в кваліфікації. В цілому, добре помітні позитивні результати роботи Андрія Шевченка зі збірною. Втім, останні матчі в Лізi Націй Україна провела далеко не кращим чином, здобувши в останніх 5 поедніках лише дві перемоги.

У своїй групі у фінальній частині турніру Україна, як ми вже зазначили, виглядає одним з фаворитів, і котирування на збірну України на Євро-2021, цілком ймовірно, будуть припускати вихід збірної з групи нарівні з командою Нідерландів. Нагадаємо, регламент допускає, що путівку в плей-офф можуть при певних умовах отримати і 4 кращі команди, що зайняли треті місця в своїх групах.

Пiдсумки

Отже, котирування на збірну України на Євро-2021 дозволяють припустити, що збірна Андрія Шевченка має досить непогані шанси на вихід в плей-офф. Втім, як це часто буває, очікування часто не збігаються з реальністю, і бути впевненим в тому, що збірна зможе вибратися в 1/8, однозначно, не можна. Більш того, варто враховувати, що до початку турніру ще залишається більше ніж півроку. У будь-якому випадку, якщо ви вирішили не просто стежити за іграми континентальної першості, але і робити ставки, то пам'ятайте про обережність і не забувайте, що ставити можна не більше тієї суми, ніж ви готові дозволити собі програти.

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