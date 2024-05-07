Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 провела 9 контрольних матчів проти Литви

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 провела 9 контрольних поєдинків проти Литви в межах підготовки до олімпійської кваліфікації та відбору на чемпіонат Європи.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Зазначається, що українська команда, у складі Кристини Філевич, Оксани Моллови, Анжеліки Ляшко, Міріам Уро-Ніле та Юлії Мусієнко, виграла лише одну гру, та ще в кількох поступилася на останніх хвилинах. Поєдинки проходили в литовському Каунасі.

Третій кваліфікаційний турнір на Олімпійські ігри-2024 відбудеться 16-19 травня в угорському Дебрецені. А матчі відбору на ЧЄ пройдуть 15-16 червня у Братиславі (Словаччина).

Нагадаємо, також збірна України з баскетболу 3х3 зіграє на етапі Жіночої серії в Марселі. Раніше українки дізналися суперників у відборі на Олімпіаду-2024.