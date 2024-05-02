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Збірна України з 3х3 зіграє на етапі Жіночої серії в Марселі

Сьогодні 11:49 119 0
Збірна України з 3х3 зіграє на етапі Жіночої серії в Марселі
#Кристина Філевич, #Оксана Моллова, #Міріам Уро-Ніле

Джерело - ФБУ.

Національна збірна України з баскетболу 3 на 3 у межах підготовки до олімпійської кваліфікації та відбору на чемпіонат Європи виступить на етапі Жіночої серії в Марселі, який відбудеться 29-30 травня.

Наразі окрім української збірної в заявці на турнір значаться збірні Нідерландів, Польщі, Ізраїлю, Португалії, Пуерто-Ріко та команда з угорського Дьйора.

Також відомо, що Україна виступить 16-19 травня в олімпійській кваліфікації в Дебрецені, де одним із суперників буде збірна Німеччини.

15-16 червня українська команда зіграє у словацькій Братиславі матчі кваліфікації до чемпіонату Європи.

Нагадаємо, українська команда провела виїзні контрольні зустрічі проти збірної Німеччини.

Проти суперниць грали Кристина Філевич, Оксана Моллова, Анжеліка Ляшко, Міріам Уро-Ніле та Юлія Мусієнко.

Раніше жіноча збірна України з баскетболу 3х3 дізналася суперників у відборі на Олімпіаду-2024.

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