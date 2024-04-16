Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 дізналася суперників у відборі на Олімпіаду-2024

Джерело - ФБУ.

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 потрапила в групу А третього кваліфікаційного турніру Олімпійських ігор-2024, який пройде у Дебрецені (Угорщина).

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Суперницями українок стануть представниці Німеччини, Польщі та Тунісу. Турнір відбуватиметься з 16 по 19 травня, за 3 останні олімпійські ліцензії змагатимуться 16 команд.

До плей-оф з групового етапу виходять 2 найкращі збірні. У разі позитивного результату Україна може потрапити на Японію, Єгипет, Іспанію або Монголію.

Зазначається, що це наразі неостаточні групи, оскільки деякі команди, зокрема Німеччина та Японія, можуть пройти на Олімпіаду за підсумками другого відбіркового турніру.

Олімпійські ігри триватимуть із 26 липня до 11 серпня 2024 року у Франції.

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