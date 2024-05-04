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Орландо переміг Клівленд, Даллас виявився сильнішим за Кліпперс: результати матчів плей-оф НБА

Сьогодні 08:25 82 0
Орландо переміг Клівленд, Даллас виявився сильнішим за Кліпперс: результати матчів плей-оф НБА
#NBA, #Даллас, #Клівленд, #Орландо

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 4 травня відбулися два матчі першого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Орландо вдома переміг Клівленд і зрівняв рахунок у серії. Вирішальний поєдинок відбудеться 5 травня у Клівленді. Початок — о 20:00 за київським часом.

В іншому поєдинку Даллас впевнено здолав Кліпперс — 114:101 та закрив серію плей-оф з рахунком 4:2.

Серії тривають до чотирьох перемог однієї з команд.

НБА — перший раунд плей-оф
4 травня
Орландо — Клівленд 103:96 (29:25, 24:24, 20:29, 30:18)
Рахунок у серії — 3:3

Наступна гра пройде 5 травня в Клівленді.

Даллас —  Кріпперс 114:101 (34:26, 18:26, 35:20, 27:29)
Рахунок у серії — 4:2

Даллас вийшов до наступного раунду.

Сітка плей-оф

Нагадаємо, напередодні Індіана розгромила Мілвокі, а Нью-Йорк здолав Філадельфію.

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