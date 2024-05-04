Орландо переміг Клівленд, Даллас виявився сильнішим за Кліпперс: результати матчів плей-оф НБА

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 4 травня відбулися два матчі першого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Орландо вдома переміг Клівленд і зрівняв рахунок у серії. Вирішальний поєдинок відбудеться 5 травня у Клівленді. Початок — о 20:00 за київським часом.

В іншому поєдинку Даллас впевнено здолав Кліпперс — 114:101 та закрив серію плей-оф з рахунком 4:2.

Серії тривають до чотирьох перемог однієї з команд.

НБА — перший раунд плей-оф

4 травня

Орландо — Клівленд 103:96 (29:25, 24:24, 20:29, 30:18)

Рахунок у серії — 3:3

Наступна гра пройде 5 травня в Клівленді.

Даллас — Кріпперс 114:101 (34:26, 18:26, 35:20, 27:29)

Рахунок у серії — 4:2

Даллас вийшов до наступного раунду.

Сітка плей-оф

Нагадаємо, напередодні Індіана розгромила Мілвокі, а Нью-Йорк здолав Філадельфію.