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Індіана розгромила Мілвокі, Нью-Йорк злолав Філадельфію: результати матчів плей-оф НБА

Сьогодні 07:45 79 0
Індіана розгромила Мілвокі, Нью-Йорк злолав Філадельфію: результати матчів плей-оф НБА
#NBA, #Індіана, #Мілвокі, #Філадельфія, #Нью-Йорк Нікс

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 3 травня відбулися два матчі першого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Нью-Йорк здобув перемогу на виїзді в Філадельфії з рахунком 118:115 та вийшов у другий раунд плей-оф НБА (4:2 у протистоянні). Найрезультативнішим гравцем матчу став Джейлен Брансон з Нікс, який набрав 41 очко, 3 підбирання та віддав 12 результативних передач.

В іншому поєдинку Індіана розгромила Мілвокі — 120:90 та закрила серію плей-оф з рахунком 4:2.

Серії тривають до чотирьох перемог однієї з команд.

НБА — перший раунд плей-оф
3 травня

Індіана — Мілвокі 120:98 (33:24, 26:23, 34:31, 27:20)

Рахунок у серії — 4:2

Філадельфія — Нью-Йорк 115:118 (22:36, 32:15, 29:32, 32:35)
Рахунок у серії — 2:4

Сітка плей-оф

Напередодні Бостон із рекордним часом Михайлюка вийшов до другого раунду, Даллас Дончича переміг Кліпперс.

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