Брансон підкорив досягнення Джордана 31-річної давнини в НБА

Джерело - Чемпіон.
Розігруючий Нью-Йорк Нікс Джейлен Брансон продемонстрував вражаючі показники в матчі плей-оф НБА проти Філадельфії Сіксерс (118:115, 4:2 в серії).
Гравець набрав 41 очко і 12 передач в поєдинку. Відтак Брансон набирав не менш ніж 39 очок в останніх чотирьох матчах серії. За цим показником Джейлен став першим гравцем після легендарного Майкла Джордана, який в 1993 році записав на свій рахунок як мінімум 37 очок в 4 іграх плей-оф поспіль.
JALEN BRUNSON’DAN UNUTULMAZ PERFORMANS!— Her Şey NBA (@herseynba) May 3, 2024
🔥 6. maç: 41 sayı
🔥 5. maç: 40 sayı
🔥 4. maç: 47 sayı
🔥 3. maç: 39 sayı
🤯 1993’te Michael Jordan’dan bu yana ART ARDA dört Playoff maçında EN AZ 37 sayı atan İLK oyuncu oldu!
ELİT. pic.twitter.com/p7YOkyOUq1
Раніше ми повідомляли, що Брансон став найкращим баскетболістом за березень у Східній конференції.