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Брансон підкорив досягнення Джордана 31-річної давнини в НБА

Сьогодні 18:32 119 0
Брансон підкорив досягнення Джордана 31-річної давнини в НБА
#NBA, #рекорд НБА, #Нью-Йорк Нікс

Джерело - Чемпіон.

Розігруючий Нью-Йорк Нікс Джейлен Брансон продемонстрував вражаючі показники в матчі плей-оф НБА проти Філадельфії Сіксерс (118:115, 4:2 в серії).

Гравець набрав 41 очко і 12 передач в поєдинку. Відтак Брансон набирав не менш ніж 39 очок в останніх чотирьох матчах серії. За цим показником Джейлен став першим гравцем після легендарного Майкла Джордана, який в 1993 році записав на свій рахунок як мінімум 37 очок в 4 іграх плей-оф поспіль.

Раніше ми повідомляли, що Брансон став найкращим баскетболістом за березень у Східній конференції.

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