Брансон підкорив досягнення Джордана 31-річної давнини в НБА

Джерело - Чемпіон.

Розігруючий Нью-Йорк Нікс Джейлен Брансон продемонстрував вражаючі показники в матчі плей-оф НБА проти Філадельфії Сіксерс (118:115, 4:2 в серії).

Гравець набрав 41 очко і 12 передач в поєдинку. Відтак Брансон набирав не менш ніж 39 очок в останніх чотирьох матчах серії. За цим показником Джейлен став першим гравцем після легендарного Майкла Джордана, який в 1993 році записав на свій рахунок як мінімум 37 очок в 4 іграх плей-оф поспіль.

JALEN BRUNSON’DAN UNUTULMAZ PERFORMANS!



🔥 6. maç: 41 sayı

🔥 5. maç: 40 sayı

🔥 4. maç: 47 sayı

🔥 3. maç: 39 sayı



🤯 1993’te Michael Jordan’dan bu yana ART ARDA dört Playoff maçında EN AZ 37 sayı atan İLK oyuncu oldu!



ELİT. pic.twitter.com/p7YOkyOUq1 — Her Şey NBA (@herseynba) May 3, 2024

Раніше ми повідомляли, що Брансон став найкращим баскетболістом за березень у Східній конференції.