Рішення було нелегким: Лейкерс звільнили головного тренера

Дарвін Гем звільнений з посади головного тренера Лейкерс.

Про це "озерні" оголосили на своєму офіційному сайті.

"Ми високо цінуємо зусилля Дарвіна і визнаємо його досягнення за останні два сезони, включаючи минулорічний вихід у фінал Західної конференції. Ми всі хочемо подякувати Дарвіну за його відданість та позитивний настрій.

Хоча це рішення було нелегким, воно є найкращим варіантом дій після повного аналізу сезону. Наша організація залишатиметься непохитною у своєму прагненні дарувати вболівальникам Лейкерс по всьому світу баскетбол чемпіонського рівня", — генеральний менеджер “Лейкерс” Роб Пелінка.