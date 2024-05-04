Рішення було нелегким: Лейкерс звільнили головного тренера

Джерело - Офіційний сайт Лейкерс.
Дарвін Гем звільнений з посади головного тренера Лейкерс.
Про це "озерні" оголосили на своєму офіційному сайті.
"Ми високо цінуємо зусилля Дарвіна і визнаємо його досягнення за останні два сезони, включаючи минулорічний вихід у фінал Західної конференції. Ми всі хочемо подякувати Дарвіну за його відданість та позитивний настрій.
Хоча це рішення було нелегким, воно є найкращим варіантом дій після повного аналізу сезону. Наша організація залишатиметься непохитною у своєму прагненні дарувати вболівальникам Лейкерс по всьому світу баскетбол чемпіонського рівня", — генеральний менеджер “Лейкерс” Роб Пелінка.
Нагадаємо, Лейкерс вилетіли з першого раунду плей-оф НБА від Денвера. В попередньому сезоні Леброн Джеймс та компанія посіли восьму сходинку.
За два сезони під керівництвом Дарвіна Гема "озерні" здобули 90 перемог та зазнали 74 поразки.
Нещодавно авторитетний інсайдер повідомив, Леброн може не встигнути за Лейкерс разом зі своїм сином Бронні.