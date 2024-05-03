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Валенсія з Ягуповою розгромила Сарагосу в півфіналі чемпіонату Іспанії

Сьогодні 10:44 104 0
Валенсія з Ягуповою розгромила Сарагосу в півфіналі чемпіонату Іспанії
#Валенсія, #Аліна Ягупова

Джерело - Чемпіон.

Капітан жіночої збірної України з баскетболу Аліна Ягупова стала найрезультативнішою гравчинею першого півфінального матчу плей-оф чемпіонату Іспанії між її Валенсією та Сарагосою.

Поєдинок завершився з рахунком 80:53.

Аліна відіграла 28 хвилин та набрала 25 очок (4/4 двоочкові, 4/6 триочкові, 5/5 штрафні). Також в її активі 5 підбирань, 1 передача при 3 фолах та 3 втратах.

Другий матч плей-оф відбудеться у неділю, 5 травня.

Нагадаємо, Ягупова виграла Кубок Іспанії в складі Валенсії. У фіналі команда перемогла Сарагосу — 77:53.

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