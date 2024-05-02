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28.04.2024 07:21 833

Гем скоро залишить Лейкерс

Сьогодні 20:07 83 0
Гем скоро залишить Лейкерс
#Лейкерс

Джерело - bleacherreport.com.

Головний тренер Лейкерс Дарвін Гем може залишити свою посаду до кінця цього тижня.

Про це повідомляє журналіст Йован Буха.

"Останнє, що я чув, що план все ще полягає в тому, щоб закінчити співпрацю з Дарвіном в якийсь момент, ймовірно, до кінця тижня. Можливо, вже завтра, тоді почнуться пошуки головного тренера. Я вже почав чути деякі імена від різних людей", — сказав Буха.

Він очолив Лейкерс у 2022 році, підписавши 4-річний контракт з зарплатою 5 млн доларів за сезон. Раніше працював асистентом головного тренера Мілвокі Бакс Майка Буденхольцера. З командою він у тому числі виграв чемпіонський титул НБА у сезоні 2020/21. Також він ставав чемпіоном в якості гравця із Детройт Пістонс у 2004 році.

Нагадаємо, що  Лейкерс вилетіли з першого раунду плей-оф від Денвера.

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