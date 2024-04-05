Син Леброна виставить свою кандидатуру на драфт НБА

Джерело - Чемпіон.

Бронні Джеймс, син легендарного форварда Лейкерс Леброна Джеймса, оголосив, що виставляє свою кандидатуру на драфт НБА.

Про це повідомив молодий гравець у соцмережах.

19-річний захисник заявив, що розпочне переддрафтовий процес в НБА, зберігаючи при цьому право на навчання в коледжі, а також зареєструється на трансферному порталі NCAA для потенційного переходу з Університету Південної Каліфорнії, де він навчався на першому курсі.

Якщо на майбутньому драфті Бронні не буде обраний жодною командою НБА, він зможе продовжити виступати на університетському рівні (за умови, що він знайде собі нову команду).

Зазначимо, що Джеймс вступив на перший курс як один з 15 найкращих гравців, але дев'ять місяців тому у нього зупинилося серце на тренуванні, через що він пропустив початок сезону, і з тих пір його шанси на драфті значно погіршились.