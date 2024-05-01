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25.04.2024 21:39 385

Поддубченко виграв конкурс данків на першому Мастерсі 3х3 в 2024 році

Сьогодні 11:09 124 0
Поддубченко виграв конкурс данків на першому Мастерсі 3х3 в 2024 році
Фото: ФБУ
#Вадим Поддубченко

Джерело - Чемпіон.

Українець Вадим Miller Поддубченко переміг у конкурсі данків на першому в 2024 році Мастерсі FIBA 3x3 World Tour Utsunomiya Opener-2024, який відбувся в японській Уцономії.

Суперниками Millerа були Густаво Хаакін з Бразилії та місцевий данкер Фуджівара Кохсуке.

Вадим зумів вдало виконати всі п’ять спроб, набравши 86 балів у кваліфікації. Він отримав 59 з 60 балів у фіналі, до якого відібрався разом із Хаакіном.

Поддубченко вручили грошову винагороду 4000 доларів США.

Відео

Нагадаємо, данк українця визнали найкращим моментом в історії Світового туру баскетболу 3 на 3.

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