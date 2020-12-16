Данк українця визнали найкращим моментом в історії Світового туру 3х3

Джерело - Чемпіон.

Український данкер Дмитро Smoove Кривенко очолив топ-10 моментів за всю історію фіналів FIBA 3х3 World Tour. Рейтинг найяскравіших моментів сформували експерти ФІБА напередодні цьогорічного фіналу сезону 3х3 World Tour в саудівській Джидді.

Найкращим за всю історію визнано данк українця на конкурсі у фіналі сезону 2019 року в японській Уцуномії. Хоча в підсумку Дмитро Криванко за сумою балів фіналу став другим.

Нагадаємо, у складі збірної України Дмитро Кривенко двічі перемагав у конкурсах данків на чемпіонатах світу з баскетболу 3х3 – 2016 та 2018 років.

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