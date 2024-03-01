Збірна України втратила одну позицію в рейтингу ФІБА

Оновлений рейтинг ФІБА

Збірна України втратила одну позицію в оновленому рейтингу Міжнародної федерації баскетболу.

Українці програли два матчі в лютому - Словенії (73:87) та Португалії (77:79) у кваліфікації Євробаскету-2025 та опустились на 36 місце.

Трійка найкращих залишилася незмінною – США (784.8), Іспанія (773.9) та Німеччина (759).

На рекордне для себе шосте місце піднялася національна команда Латвії.

Рейтинг ФІБА чоловічих збірних:

1. США – 784,8

2. Іспанія – 773,9

3. Німеччина – 759,0

4. Сербія – 757,9

5. Австралія – 756,3

6. Латвія – 750,6

7. Канада – 746,2

8. Аргентина – 743,2

9. Франція – 737,1

10. Литва – 713,1

...

36. Україна – 354,4

Відзначимо, що національна команда поновить свої матчі в листопаді проти команди Ізраїлю.