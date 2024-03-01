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Збірна України втратила одну позицію в рейтингу ФІБА

Оновлений рейтинг ФІБА
Сьогодні 18:46 70 0
Збірна України втратила одну позицію в рейтингу ФІБА

Джерело - ukrbasket.net.

Збірна України втратила одну позицію в оновленому рейтингу Міжнародної федерації баскетболу.

Українці програли два матчі в лютому - Словенії (73:87) та Португалії (77:79) у кваліфікації Євробаскету-2025 та опустились на 36 місце. 

Трійка найкращих залишилася незмінною – США (784.8), Іспанія (773.9) та Німеччина (759).

На рекордне для себе шосте місце піднялася національна команда Латвії.

Рейтинг ФІБА чоловічих збірних:
1. США – 784,8
2. Іспанія – 773,9
3. Німеччина – 759,0
4. Сербія – 757,9
5. Австралія – 756,3
6. Латвія – 750,6
7. Канада – 746,2
8. Аргентина – 743,2
9. Франція – 737,1
10. Литва – 713,1
...
36. Україна – 354,4

Відзначимо, що національна команда поновить свої матчі в листопаді проти команди Ізраїлю.

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