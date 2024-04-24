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Максі визнали найпрогресуючим гравцем НБА

Тайріз цьогоріч також вперше став учасником Матчу зірок.
Сьогодні 10:09 46 0
Максі визнали найпрогресуючим гравцем НБА
#NBA, #Тайріз Максі

Джерело - ESPN.

Захисник Філадельфії Севенті Сіксерс Тайріз Максі отримав одну з індивідуальних нагород сезону Національної баскетбольної асоціації (НБА). Американцю вручили нагороду  "Найпрогресуючий гравець сезону НБА".

Про це повідомляє ESPN.

У боротьбі за нагороду Максі випередив захисника Чикаго Кобі Вайта і центрового Х'юстона Алперена Шенгюна.

23-річний баскетболіст провів проривний сезон у складі Сіксерс, демонструючи рекордні за кар'єру середні показники за очками (25,9), підбираннями (3,7), передачами (6,2) та перехопленнями (1,0), а також влучними триочковим (212).

Хайлайти

Тайріз цьогоріч також вперше став учасником Матчу зірок НБА.

Нагадаємо, Філадельфія програла другий матч поспіль Нью-Йорку, Даллас обіграв Кліпперс, а Міннесота вдруге здолала Фінікс.

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