Максі визнали найпрогресуючим гравцем НБА

Тайріз цьогоріч також вперше став учасником Матчу зірок.

Джерело - ESPN.

Захисник Філадельфії Севенті Сіксерс Тайріз Максі отримав одну з індивідуальних нагород сезону Національної баскетбольної асоціації (НБА). Американцю вручили нагороду "Найпрогресуючий гравець сезону НБА".

Про це повідомляє ESPN.

У боротьбі за нагороду Максі випередив захисника Чикаго Кобі Вайта і центрового Х'юстона Алперена Шенгюна.

23-річний баскетболіст провів проривний сезон у складі Сіксерс, демонструючи рекордні за кар'єру середні показники за очками (25,9), підбираннями (3,7), передачами (6,2) та перехопленнями (1,0), а також влучними триочковим (212).

Хайлайти

Тайріз цьогоріч також вперше став учасником Матчу зірок НБА.

Нагадаємо, Філадельфія програла другий матч поспіль Нью-Йорку, Даллас обіграв Кліпперс, а Міннесота вдруге здолала Фінікс.