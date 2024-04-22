Жіноча збірна України з 3х3 провела контрольні ігри із Німеччиною

Джерело - ФБУ.

Жіноча національна збірна України з баскетболу 3 на 3 у межах підготовки до олімпійської кваліфікації та відбору на чемпіонат Європи провела виїзні контрольні зустрічі проти команди Німеччини.

З чотирьох проведених матчів протягом двох днів українки виграли два: в перший день – 18:17, і в другий – 21:5. А також зазнали двох поразок – 11:13 та 14:17.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Проти суперниць грали Кристина Філевич, Оксана Моллова, Анжеліка Ляшко, Міріам Уро-Ніле та Юлія Мусієнко.

Україна виступить 16-19 травня у олімпійській кваліфікації в Дебрецені, де одним із суперників буде збірна Німеччини.

15-16 червня українська команда зіграє у словацькій Братиславі матчі кваліфікації до чемпіонату Європи.

Нагадаємо, жіноча збірна України з баскетболу 3х3 дізналася суперників у відборі на Олімпіаду-2024.

Раніше ми повідомляли, що міжнародний склад Прометею здобув перемогу над естонським Калевом у фінальному матчі Латвійсько-естонської баскетбольної ліги та захистив титул чемпіона вперше в історії турніру.