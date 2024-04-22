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Стали відомі MVP Вищої ліги та лауреати інших індивідуальних нагород

Сьогодні 09:08 120 0
Стали відомі MVP Вищої ліги та лауреати інших індивідуальних нагород
#Олексій Адедиран, #Денис Клевзуник, #Богдан Лук'ян, #Дмитро Клебан

Джерело - ФБУ.

Найціннішим гравцем (MVP) чемпіонату чоловічої Вищої ліги України з баскетболу сезону-2023/24 став захисник переможця Прометея Денис Клевзуник. Також індивідуальні нагороди отримали Богдан Лук'ян, Олексій Адедиран і Дмитро Клебан.

Про це повідомляють на сайті Федерації баскетболу України.

23-річний Клевзуник у 33 матчах сезону 23-річний гравець набирав 13,6 очка, 5,3 підбирання, 2,1 передачі. Середній коефіцієнт ефективності (РЕ) — 17,5.

Кращим захисником Вищої ліги було визнано капітана Ніко-Баскета Богдана Лук'яна, який у 31 матчі набирав 20 очок, 4,3 підбирання, 4,1 передачі. РЕ — 17,5.

Нагороду кращого центрового отримав гравець Самбіра Олексій Адедиран, у якого в 31 грі сезону 15,7 очка, 8,0 підбирання, 2,2 передачі. РЕ — 20,1.

Кращим форвардом сезону став Дмитро Клебан. Він у 33 матчах записав до активу 11,6 очка, 5,0 підбирання, 1,8 передачі. РЕ — 15,2.

Нагадаємо, слобожанський БК Прометей завоював золоті медалі чоловічої Вищої ліги України з баскетболу сезону-2023/24 на майданчику столичного ПС "Венето". У головному матчі Фіналу восьми український склад команди розгромив Самбір зі Львівщини з рахунком 106:40.

Миколаївський Ніко-Баскет завоював бронзові нагороди Вищої ліги, перегравши Харківських Соколів (90:89).

Раніше міжнародний склад Прометею здобув перемогу над естонським Калевом у фінальному матчі Латвійсько-естонської баскетбольної ліги та  захистив титул чемпіона вперше в історії турніру. 

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