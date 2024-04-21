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Нью-Йорк здолав Філадельфію, Денвер переміг Лейкерс: результати матчів плей-оф НБА

Сьогодні 10:26 80 0
Нью-Йорк здолав Філадельфію, Денвер переміг Лейкерс: результати матчів плей-оф НБА
#NBA

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 21 квітня в Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися два матчі першого раунду плей-оф.

У Східній конференції Нью-Йорк здолав Філадельфію, а у Західній — Денвер впевнено переміг Лейкерс.

НБА — Перший раунд плей-оф
21 квітня
Нью-Йорк — Філадельфія 111:104 (25:34, 33:12, 21:36, 32:22)
Рахунок серії — 1:0

Наступна гра відбудеться 23 квітня в Нью-Йорку.

Денвер — Лейкерс 114:103 (25:33, 32:27, 32:18, 25:25)
Рахунок серії — 1:0

Наступна гра відбудеться 23 квітня в Лос-Анжелесі.

Нагадаємо, стали відомі всі пари першого раунду плей-оф НБА.

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