Нью-Йорк здолав Філадельфію, Денвер переміг Лейкерс: результати матчів плей-оф НБА

Джерело - Чемпіон.
У ніч на 21 квітня в Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися два матчі першого раунду плей-оф.
У Східній конференції Нью-Йорк здолав Філадельфію, а у Західній — Денвер впевнено переміг Лейкерс.
НБА — Перший раунд плей-оф
21 квітня
Нью-Йорк — Філадельфія 111:104 (25:34, 33:12, 21:36, 32:22)
Рахунок серії — 1:0
Наступна гра відбудеться 23 квітня в Нью-Йорку.
Денвер — Лейкерс 114:103 (25:33, 32:27, 32:18, 25:25)
Рахунок серії — 1:0
Наступна гра відбудеться 23 квітня в Лос-Анжелесі.
Нагадаємо, стали відомі всі пари першого раунду плей-оф НБА.