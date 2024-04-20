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13.04.2024 13:54 841

Клівленд здолав Орландо в першому матчі плей-оф НБА

Вчора 22:48 132 0
Клівленд здолав Орландо в першому матчі плей-оф НБА
#NBA, #Клівленд, #Орландо

Джерело - Чемпіон.

Клівленд Кавальєрс здобув перемогу над Орландо Меджик в першому матчі серії першого раунду плей-оф НБА.

Матч завершився з рахунком 97:83. 

Найкращим гравцем став захисник Клівленда Донован Мітчелл, який набрав 30 очок, зробив 2 підбирання та віддав 3 результативні передачі.

Зазначимо, що цей поєдинок став першим матчем стадії плей-оф у лізі цього сезону.

НБА - Плей-оф
1/8 фіналу
Перший матч, 20 квітня

Клівленд - Орландо 97:83 (33:26, 20:15, 20:17, 24:25)
Рахунок у серії 1:0

20 квітня буде зіграний ще один поєдинок плей-оф. Міннесота Тімбервулвз розпочне серію протистояння з Фініксом Санз.

Нагадаємо, що Бостон українського захисника Святослава Михайлюка гратиме проти фіналіста минулого плей-оф Маямі, які в плей-ін виявилися сильнішими за Чикаго. А Новий Орлен, що на шляху до першого раунду здолав Сакраменто іншого українця Олексія Леня, зустрінеться з Оклахомою.

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