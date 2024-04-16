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Визначився суперник Прометея у фіналі ЛЕБЛ

Вчора 23:15 111 0
Визначився суперник Прометея у фіналі ЛЕБЛ
#БК Прометей

Джерело - Чемпіон.

Прометей зіграє проти естонського Калева у фіналі Латвійсько-естонської баскетбольної ліги (ЛЕБЛ).

Естонці виграли третій матч другого півфіналу плей-оф проти Вентспілс (84:73) та виграли серію із рахунком 2:1.

Дата та точний час фінального матчу стануть відомі пізніше. Зустріч відбудеться в Таллінні.

Прометей є єдиним клубом, який завдав поразки Калеву в регулярному чемпіонаті. Калев виграв регулярку з показником 29:1.

Напередодні український клуб здобув перемогу над найкращою латвійською командою ВЕФ у другому матчі півфінальної серії. Поєдинок завершився з рахунком 66:87. Український клуб програв першу чверть. Проте, перевага Прометея у трьох останніх періодах дозволила команді перемогти. Особливо потужною для українців видалась третя чверть, в якій команда набрала на 18 очок більше за латвійських опонентів.

Нагадаємо, нещодавно з’явилася інформація, що тренером міжнародного складу БК Прометей цікавиться ізраїльський клуб

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