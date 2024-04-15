Михайлюк: Мені потрібно завжди бути готовим, щоб допомогти команді

Джерело - NBA.

Захисник Бостона Святослав Михайлюк вважає, що резервні гравці Селтікс мають бути готовим допомогти команді.

Про це українець розповів після вдалого виступу в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Вашингтона (132:122).

"Я просто взяв те, що дала мені гра. Я виконав трохи більше кидків, відкритих кидків, влучив деякі з них на початку гри. Відчуваю, що це додало мені більшої впевненості. Резервні гравці раді вийти на майданчик і отримати більше ігрового часу. Усі хотіли перемогти, завершити регулярний сезон на правильній ноті та почати готуватися до плей-оф.

Я багато говорив з головним тренером Джо Маззуллою протягом сезону. Я зрозумів, що треба проявляти терпіння і бути готовим будь-якої миті до всього, що станеться. Ми усвідомлюємо, що є однією з найкращих команд у лізі, перед нами справді великі цілі. Мені потрібно завжди бути готовим, щоб допомогти команді перемогти", – сказав Михайлюк.

Нагадаємо, що Святослав став другим найрезультативнішим гравцем (26 очок, 5 підбирань та 5 передач) Бостона в матчі проти Вашингтона, повторивши особистий рекорд результативності в НБА.