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07.04.2024 07:40 1066

Визначились пари плей-ін НБА

Сьогодні 01:19 60 0
Визначились пари плей-ін НБА

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній асоціації завершився регулярний чемпіонат, за підсумками якого визначились учасники плей-оф і плей-ін. У постсезон потрапили по 10 команд з конференцій. 6 перших команд гарантували собі місце у плей-оф, команди із 7 по 10 місця зіграють мінітурнір — плей-ін, де визначать останні дві команди від конференції.

Таким чином, наразі відомо по 2 пари плей-оф, і по дві - плей-ін.

Західна конференція

Плей-оф

1. Оклахома-Сіті Тандер
2. Денвер Наггетс
3. Міннесота Тімбервулвз
4. Лос-Анджелес Кліпперс
5. Даллас Маверікс
6. Фінікс Санз

Пари

Оклахома — Переможець плей-ін (8-й посів)
Денвер — Переможець плей-ін (7-й посів)
Міннесота — Фінікс
Лос-Анджелес Кліпперс — Даллас Маверікс

Плей-ін

7. Нью-Орлеан Пеліканс
8. Лос-Анджелес Лейкерс
9. Сакраменто Кінгз
10. Голден Стейт Ворріорз

Пари

1. Нью-Орлеан — Лейкерс
2. Сакраменто — Голден Стейт

Переможець пари 1 виходить у плей-оф з 7-го місця, команда яка програє, матиме другий шанс - зустрінеться з переможцем пари 2, у якому й визначиться команда з 8-м посівом.

Східна конференція

Плей-оф

1. Бостон Селтікс 
2. Нью-Йорк Нікс
3. Мілвокі Бакс
4. Клівленд Кавальерз
5. Орландо Меджик
6. Індіана Пейсерз

Пари

Бостон — Переможець плей-ін (8-й посів)
Нью-Йорк — Переможець плей-ін (7-й посів)
Мілвокі — Індіана
Клівленд — Орландо

Плей-ін

7. Філадельфія Сіксерс
8. Маямі Гіт
9. Чикаго Буллс
10. Атланта Гоукс

Пари

1. Філадельфія — Маямі
2. Чикаго — Атланта

Перші матчі плей-ін відбудуться 16 та 18 квітня, другі — 19-го . Плей-оф розпочнеться 20 квітня.

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