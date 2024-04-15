Джерело - Чемпіон.
У Національній баскетбольній асоціації завершився регулярний чемпіонат, за підсумками якого визначились учасники плей-оф і плей-ін. У постсезон потрапили по 10 команд з конференцій. 6 перших команд гарантували собі місце у плей-оф, команди із 7 по 10 місця зіграють мінітурнір — плей-ін, де визначать останні дві команди від конференції.
Таким чином, наразі відомо по 2 пари плей-оф, і по дві - плей-ін.
Західна конференція
Плей-оф
Пари
Плей-ін
Пари
Переможець пари 1 виходить у плей-оф з 7-го місця, команда яка програє, матиме другий шанс - зустрінеться з переможцем пари 2, у якому й визначиться команда з 8-м посівом.
Східна конференція
Плей-оф
Пари
Плей-ін
Пари
Перші матчі плей-ін відбудуться 16 та 18 квітня, другі — 19-го . Плей-оф розпочнеться 20 квітня.