Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній асоціації завершився регулярний чемпіонат, за підсумками якого визначились учасники плей-оф і плей-ін. У постсезон потрапили по 10 команд з конференцій. 6 перших команд гарантували собі місце у плей-оф, команди із 7 по 10 місця зіграють мінітурнір — плей-ін, де визначать останні дві команди від конференції.

Таким чином, наразі відомо по 2 пари плей-оф, і по дві - плей-ін.

Західна конференція

Плей-оф

1. Оклахома-Сіті Тандер

2. Денвер Наггетс

3. Міннесота Тімбервулвз

4. Лос-Анджелес Кліпперс

5. Даллас Маверікс

6. Фінікс Санз

Пари

Оклахома — Переможець плей-ін (8-й посів)

Денвер — Переможець плей-ін (7-й посів)

Міннесота — Фінікс

Лос-Анджелес Кліпперс — Даллас Маверікс

Плей-ін

7. Нью-Орлеан Пеліканс

8. Лос-Анджелес Лейкерс

9. Сакраменто Кінгз

10. Голден Стейт Ворріорз

Пари

1. Нью-Орлеан — Лейкерс

2. Сакраменто — Голден Стейт

Переможець пари 1 виходить у плей-оф з 7-го місця, команда яка програє, матиме другий шанс - зустрінеться з переможцем пари 2, у якому й визначиться команда з 8-м посівом.

Східна конференція

Плей-оф

1. Бостон Селтікс

2. Нью-Йорк Нікс

3. Мілвокі Бакс

4. Клівленд Кавальерз

5. Орландо Меджик

6. Індіана Пейсерз

Пари

Бостон — Переможець плей-ін (8-й посів)

Нью-Йорк — Переможець плей-ін (7-й посів)

Мілвокі — Індіана

Клівленд — Орландо

Плей-ін

7. Філадельфія Сіксерс

8. Маямі Гіт

9. Чикаго Буллс

10. Атланта Гоукс

Пари

1. Філадельфія — Маямі

2. Чикаго — Атланта

Перші матчі плей-ін відбудуться 16 та 18 квітня, другі — 19-го . Плей-оф розпочнеться 20 квітня.