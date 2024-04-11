Бруклін переміг Торонто, Оклахома розгромила Сан-Антоніо: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

У ніч з 10 на 11 квітня відбулися 8 матчів регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Зокрема, Бруклін переміг Торонто, а Оклахома розгромила Сан-Антоніо з різницею в 38 очків.

НБА - регулярний чемпіонат

11 квітня

Клівленд — Мемфіс 110:98 (32:29, 16:22, 30:16, 32:31)

Атланта — Шарлот 114:115 (35:30, 26:25, 31:22, 22:38)

Бруклін — Торонто 106:102 (27:27, 26:27, 24:26, 29:22)

Маямі — Даллас 92:111 (24:33, 23:36, 27:19, 18:23)

Мілуокі — Орландо 117:99 (27:23, 37:27, 32:27, 21:22)

Оклахома — Сан-Антоніо 127:89 (34:11, 34:24, 30:29, 29:25)

Денвер — Міннесота 116:107 (26:28, 23:24, 34:28, 33:27)

Кліпперс — Фінікс 108:124 (27:28, 29:27, 37:37, 15:32)