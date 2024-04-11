Київ-Баскет прийме Рівне в другому матчі півфінальної серії Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Київ-Баскет і Рівне-ОШВСМ проведуть другий матч півфінальної серії Суперліги України з баскетболу-2023/24.
Поєдинок відбудеться сьогодні, 11 квітня, у Києві. Початок — о 19:00.
Нагадаємо, в першому матчі Рівне у рідних стінах не залишило Київ-Баскету жодних шансів.
Чоловіча Суперліга України з баскетболу
Плей-оф, півфінал, другий матч
Черкаси, 11 квітня
Київ-Баскет — Рівне-ОШВСМ
Рахунок у серії — 0:1
Нагадаємо, в паралельному півфінальному протистоянні між Дніром та Черкаськими Мавпами рахунок став рівним — 1:1. Вирішальний матч між цими командами відбудеться 14 квітня у Дніпрі.