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07.04.2024 07:40 952

Київ-Баскет прийме Рівне в другому матчі півфінальної серії Суперліги

Сьогодні 11:20 97 0
Київ-Баскет прийме Рівне в другому матчі півфінальної серії Суперліги
#Київ-Баскет, #Суперліга, #Рівне-ОШВСМ

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет і Рівне-ОШВСМ проведуть другий матч півфінальної серії Суперліги України з баскетболу-2023/24.

Поєдинок відбудеться сьогодні, 11 квітня, у Києві. Початок — о 19:00. 

Нагадаємо, в першому матчі Рівне у рідних стінах не залишило Київ-Баскету жодних шансів

Чоловіча Суперліга України з баскетболу
Плей-оф, півфінал, другий матч
Черкаси, 11 квітня 

Київ-Баскет — Рівне-ОШВСМ

Рахунок у серії — 0:1

Нагадаємо, в паралельному півфінальному протистоянні між Дніром та Черкаськими Мавпами рахунок став рівним — 1:1. Вирішальний матч між цими командами відбудеться 14 квітня у Дніпрі. 

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