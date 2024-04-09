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Студенти Коннектикуту вдруге поспіль виграли чемпіонський титул NCAA

Сьогодні 12:42 158 0
Студенти Коннектикуту вдруге поспіль виграли чемпіонський титул NCAA

Джерело - Чемпіон.

У вівторок, 9 квітня, в Фініксі (штат Арізона) пройшов фінал NCAA — чемпіонату США з баскетболу серед студентських команд сезону-2023/24.

Університет Коннектикуту виявився сильнішим за Пердью – 75:60 – та здобув шостий чемпіонський титул NCAA у власній історії.

Колектив вдруге поспіль виграє чемпіонство, тим самим він став першою за 17 років командою, яка зуміла встановити подібне досягнення.

Огляд

Нагадаємо, українець Максим Шульга потрапив до символічної збірної своєї конференції студентської ліги за підсумком регулярного сезону.

Зазначимо, захисник є одним із основних кандидатів, хто може стати наступним гравцем із України у НБА.

Раніше ми повідомляли, що одноклубник Святослава Михайлюка названий НБА кращим гравцем минулого тижня.

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