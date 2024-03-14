Раніше він потрапив до символічної команди конференції NCAA

Джерело - Чемпіон.

Український баскетболіст Максим Шульга зі своєю американською командою Вірджинія Ремс вийшов до чвертьфіналу плей-оф конференції Atlantic 10 NCAA, обігравши Фордхем.

Матч завершився з рахунком 69:62.

21-річний Шульга провів на паркеті 39 хвилин, набрав 14 очок (2/2 двоочкові, 2/2 триочкові, 4/4 штрафні), показавши 100% реалізацію кидків. А також зробив 7 підбирань, 4 передачі, 1 блок при 2 втратах та 3 фолах.

Напередодні Максим потрапив до символічної збірної своєї конференції студентської ліги за підсумком регулярного сезону.

Раніше ми повідомляли, що у плей-оф конференцій NCAA після вильоту Володимира Марковецького з українців залишився лише Шульга.

Зазначимо, обидва є одними з головних кандидатів, хто може стати наступним гравцем із України в НБА.