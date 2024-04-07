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Двічі по 25: європейські гравці встановили рекорд НБА за кількістю трипл-даблів

Сьогодні 12:45 80 0
Двічі по 25: європейські гравці встановили рекорд НБА за кількістю трипл-даблів
Фото:Bart Young/NBAE
#Домантас Сабоніс, #Олександр Волков, #Арвідас Сабоніс, #Нікола Йокич

Джерело - Чемпіон.

Сербський центрфорвард Денвера Нікола Йокич зробив трипб-дабл у грі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації (НБА) проти Атланти (142:110), який став 25-м у сезоні.

Раніше литовський центровий Сакраменто Домантас Сабоніс також "пробив" відмітку в 25 трипл-даблів. Він є сином легендарного Арвідаса Сабоніса, що представляє покоління першого українського гравця в НБА Олександра Волкова.

Уперше в історії НБА два гравці зробили 25 тріпл-даблів за один сезон. 

Минулої ночі Йокич здобув 19 очок, 14 підбирань, 11 передач і 2 перехоплення.

Для Ніколи це став 130-й трипл-дабл за кар’єру в НБА. Хоча у заключній чверті він навіть не виходив на майданчик.

Раніше ми писали, що НБА оновила рейтинг претендентів на звання найкращого гравця регулярного чемпіонату.

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