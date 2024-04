Двічі по 25: європейські гравці встановили рекорд НБА за кількістю трипл-даблів

Сербський центрфорвард Денвера Нікола Йокич зробив трипб-дабл у грі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації (НБА) проти Атланти (142:110), який став 25-м у сезоні.

Раніше литовський центровий Сакраменто Домантас Сабоніс також "пробив" відмітку в 25 трипл-даблів. Він є сином легендарного Арвідаса Сабоніса, що представляє покоління першого українського гравця в НБА Олександра Волкова.

Уперше в історії НБА два гравці зробили 25 тріпл-даблів за один сезон.

Nikola Jokic and Domantas Sabonis are the only players in NBA history to record 25+ triple-doubles in the same season. pic.twitter.com/r1VAFtdc6q