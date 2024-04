Сабоніс перевершив неймовірний показник Оладжювона в НБА

Литовський центровий Сакраменто Кінгс Домантас Сабоніс перевершив неймовірне досягнення за кількістю дабл-даблів за сезон у матчі НБА проти Бостон Селтікс (100:101).

Баскетболіст у поєдинку набрав 16 очок і зробив 16 підбирань. Для нього це вже 73 дабл-дабл цього сезону. Це найкращий показник із сезону-1992/1993, коли Хакім Оладжювон зробив 72 дабл-дабли.

Domantas Sabonis recorded his 73rd double-double this season, the most of anyone since Hakeem Olajuwon with 72 back in 1992-93.



