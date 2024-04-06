Головне
Прометей — чемпіон України сезону-2023/2024 серед жінок
Сьогодні 19:17 271
Арсенал розібрався з Брайтоном, Евертон здолав Бернлі: результати матчів 32 туру АПЛ
Сьогодні 21:30 784
Насар та Лопес встановили світові рекорди: результати 7 дня Кубку світу
Сьогодні 21:20 142
Черкаські Мавпи вирвали перемогу над Дніпром у першій півфінальній грі Суперліги
Сьогодні 20:27 146
Лівач виборола четверту ліцензію для України на Олімпіаду-2024
Сьогодні 17:30 390
Боротьба за виживання: Верес розгромив Оболонь у 23 турі УПЛ
Сьогодні 17:23 4052 2
Різні завдання Динамо та Шахтаря з однаковим фіналом: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 5,95
Сьогодні 11:05 403
Сестри Кіченок зіграють у фіналі турніру в Чарльстоні
Сьогодні 10:39 4355 2
Гран-прі Японії в розпалі: усе про етап Формули-1 у "країні сонця, що сходить"
Сьогодні 10:12 1550
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Японії
Сьогодні 10:06 4005 1
Прямі трансляції
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 21:47 410
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 12:08 858
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 10:01 725
Гірник-Спорт - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 09:54 481
Діназ - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Діназ - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 00:32 333

Сабоніс перевершив неймовірний показник Оладжювона в НБА

Сьогодні 22:33 152 0
Сабоніс перевершив неймовірний показник Оладжювона в НБА
#Домантас Сабоніс

Джерело - Чемпіон.

Литовський центровий Сакраменто Кінгс Домантас Сабоніс перевершив неймовірне досягнення за кількістю дабл-даблів за сезон у матчі НБА проти Бостон Селтікс (100:101).

Баскетболіст у поєдинку набрав 16 очок і зробив 16 підбирань. Для нього це вже 73 дабл-дабл цього сезону. Це найкращий показник із сезону-1992/1993, коли Хакім Оладжювон зробив 72 дабл-дабли.

У нинішньому сезоні Національної баскетбольної асоціації Сабоніс у середньому за матч набирає 19,7 очка, здійснює 13,2 підбирання та віддає 8,4 передачі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Сестри Кіченок зіграють у фіналі турніру в Чарльстоні Сестри Кіченок зіграють у фіналі турніру в Чарльстоні 4355 2
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця 4214
Потенційний дует українців: Довбик може перейти в клуб АПЛ Потенційний дует українців: Довбик може перейти в клуб АПЛ 8172 1
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця 6622
Боротьба за виживання: Верес розгромив Оболонь у 23 турі УПЛ Боротьба за виживання: Верес розгромив Оболонь у 23 турі УПЛ 4052 2
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 94452
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 21164 2
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39876
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30238 2
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 359493
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 339395 9
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 118018