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Леброн став найрезультативнішим гравцем в історії баскетболу

Сьогодні 10:27 599 0
Леброн став найрезультативнішим гравцем в історії баскетболу
#NBA, #Леброн Джеймс, #Лос-Анджелес Лейкерс

Джерело - Чемпіон.

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс після переможної гри з Торонто Репторс (128:111) став найрезультативнішим гравцем в історії баскетболу.

Джеймс набрав 23 очки і 9 передач в поєдинку, чим довів кількість набраних очок за кар’єру у всіх лігах і турнірах до позначки 49 738. Це дозволило побити історичний рекорд, випередивши легендарного бразильця Оскара Шмідта (49 737 очок).

Нагадаємо, що нещодавно Джеймс повторив досягнення легендарного Майкла Джордана.

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