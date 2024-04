Леброн став найрезультативнішим гравцем в історії баскетболу

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс після переможної гри з Торонто Репторс (128:111) став найрезультативнішим гравцем в історії баскетболу.

Джеймс набрав 23 очки і 9 передач в поєдинку, чим довів кількість набраних очок за кар’єру у всіх лігах і турнірах до позначки 49 738. Це дозволило побити історичний рекорд, випередивши легендарного бразильця Оскара Шмідта (49 737 очок).

LeBron James SURPASSES Oscar Schmidt as the ALL-TIME SCORING LEADER IN ALL OF BASKETBALL! 🤯 pic.twitter.com/uW7V6Zn5UC