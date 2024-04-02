Букер повторив досягнення легенди НБА Чемберлена

Джерело - ESPN.

Лідер Фінікса Девін Букер провів один із найкращих матчів у сезоні Національної баскетбольної ліги, набравши втретє поспіль 50+ очок у грі проти Нью-Орлеана (124:111).

Захисник став першим гравцем ліги після легендарного Вілта Чемберлена, який "настріляв" не менше 50 очок у трьох в ряд зустрічах із одним і тим же суперником.

Про це інформує ESPN.

Букер минулої ночі відзначився 52 очками при рекордних для себе восьми 3-очкових влучаннях. Баскетболіст реалізував 19 із 28 спроб з гри (8 із 16 - дальніх) та 6/7 штрафних.

За 39 хвилин на майданчику він записав до свого активу також 9 передач і 3 підбирання.

Раніше Девін мав на своєму рахунку 52 очки у переможній грі з Пеліканс 19 січня, 12 грудня 2022 року його 58 очок також допомогли Санз здобути перемогу над клубом із Луїзіани.

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Нагадаємо, Бостон зі Святославом Михайлюком у складі здолав Шарлот, із резултатами всіх зустрічей минулого ігрового дня НБА можна ознайомитися за посиланням.