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Бостон із Михайлюком у складі обіграв Шарлот, Індіана здолала Бруклін: результати матчів НБА

Сьогодні 07:21 213 0
Бостон із Михайлюком у складі обіграв Шарлот, Індіана здолала Бруклін: результати матчів НБА
#Святослав Михайлюк

Джерело - Чемпіон.

Відбулося шість ігор регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації (НБА). 

Зокрема, Бостон Святослава Михайлюка переміг Шарлот. Українець провів декілька хвилин на майданчику, результативними діями не відзначився. 

Регулярний чемпіонат НБА

1 квітня

Детройт - Мемфіс 108:110 (29:22, 28:22, 33:41, 18:25)

Індіана - Бруклін 133:111 (43:27, 32:20, 33:30, 25:34)

Орландо - Портленд 104:103 (22:23, 33:25, 28:25, 21:30)

Шарлот - Бостон 104:118 (32:30, 21:29, 26:36, 25:23)

Нью-Орлен - Фінікс 111:124 (28:46, 26:28, 36:29, 21:21)

Чикаго - Атланта 101:113 (30:32, 23:29, 21:29, 27:23)

Раніше ми писали, що Бостон вийшов до плей-оф і вже гарантував собі перше місце у Східній конференції НБА.

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