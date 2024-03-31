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Бостон без Михайлюка переміг Нью-Орлеан: результати матчів НБА

Сьогодні 08:44 51 0
Бостон без Михайлюка переміг Нью-Орлеан: результати матчів НБА
#NBA

Джерело - Чемпіон.

У ніч з 30 на 31 березня було проведено три матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної ліги (НБА). 

Українець Святослав Михайлюк не виходив на майданчик у матчі за Бостон Селтікс, хоча потрапив до заявки на гру проти клубу Нью-Орлеан.

Регулярний чемпіонат НБА

31 березня

Нью-Орлеан - Бостон 92:104 (37:28, 20:31, 11:24, 24:21)

Орландо - Мемфіс 118: 88 (33:13, 25:21, 32:21, 28:33)

Атланта - Мілуоку 113:122 (28:33, 17:26, 29:30, 39:33)

Нагадаємо, Бостон уже гарантував собі перше місце у Східній конференції НБА і вийшов до плей-офф.

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