Джерело - ФБУ.
Виконком Федерації баскетболу України затвердив головних тренерів молодіжних, юніорських і кадетських збірних України, які виступатимуть влітку 2024 року на чемпіонатах Європи.
Про це повідомляють на сайті федерації.
Чоловічі збірні
U-16
Головний тренер - Дмитро Забірченко
Скоп'є, Північна Македонія (8-17 серпня)
Суперники по групі: Північна Македонія, Естонія, Швеція, Австрія
U-18
Головний тренер - Андріус Вайсекаускас (Литва)
Скоп’є, Північна Македонія (26 липня – 4 серпня)
Суперники по групі: Чехія, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина, Ірландія, Кіпр
U-20
Головний тренер - Валерій Плеханов
Пітешті, Румунія (12-21 липня)
Суперники по групі: Швеція, Угорщина, Косово, Вірменія, Молдова
Жіночі збірні
U-16
Головний тренер - В'ячеслав Ковалевський
Конья, Туреччина (15-24 серпня)
Суперники по групі: Туреччина, Словаччина, Ірландія, Косово
U-18
Головний тренер - Денис Спиридонов
Плоєшті, Румунія (2-11 серпня)
Суперники по групі: Боснія та Герцеговина, Швеція, Румунія, Чорногорія
U-20
Головний тренер - Інна Кочубей
Софія, Болгарія (6-14 липня)
Суперники по групі: Болгарія, Ісландія, Австрія
Нагадаємо, Черкаські Мавпи стали першими півфіналістами плей-оф Суперліги, а БК Дніпро розгромив Галичину та вийшов до 1/2 фіналу, де зустрінеться саме з черкащанами.