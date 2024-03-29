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Затверджено тренерів молодіжних збірних України на 2024 рік

Призначено одного іноземця
Сьогодні 13:21 151 0
Затверджено тренерів молодіжних збірних України на 2024 рік
#БК Дніпро, #Дмитро Забірченко, #БК Черкаські Мавпи, #Валерій Плеханов, #Інна Кочубей, #Андріус Вайсекаускас

Джерело - ФБУ.

Виконком Федерації баскетболу України затвердив головних тренерів молодіжних, юніорських і кадетських збірних України, які виступатимуть влітку 2024 року на чемпіонатах Європи.

Про це повідомляють на сайті федерації. 

Чоловічі збірні

U-16

Головний тренер - Дмитро Забірченко

Скоп'є, Північна Македонія (8-17 серпня)

Суперники по групі: Північна Македонія, Естонія, Швеція, Австрія

U-18

Головний тренер - Андріус Вайсекаускас (Литва)

Скоп’є, Північна Македонія (26 липня – 4 серпня)

Суперники по групі: Чехія, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина, Ірландія, Кіпр

U-20

Головний тренер - Валерій Плеханов

Пітешті, Румунія (12-21 липня)

Суперники по групі: Швеція, Угорщина, Косово, Вірменія, Молдова

Жіночі збірні

U-16

Головний тренер - В'ячеслав Ковалевський

Конья, Туреччина (15-24 серпня)

Суперники по групі: Туреччина, Словаччина, Ірландія, Косово

U-18

Головний тренер - Денис Спиридонов

Плоєшті, Румунія (2-11 серпня)

Суперники по групі: Боснія та Герцеговина, Швеція, Румунія, Чорногорія

U-20

Головний тренер - Інна Кочубей

Софія, Болгарія (6-14 липня)

Суперники по групі: Болгарія, Ісландія, Австрія

Нагадаємо, Черкаські Мавпи стали першими півфіналістами плей-оф Суперліги, а БК Дніпро розгромив Галичину та вийшов до 1/2 фіналу, де зустрінеться саме з черкащанами.

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