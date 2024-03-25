Стали відомі всі учасниці Фіналу чотирьох жіночої Суперліги: розклад матчів

Регулярний чемпіонат виграла команда Франківськ-Прикарпаття

Джерело - ФБУ.

Уже найближчими вихідними стане відома команда-чемпіон жіночої Суперліги з баскетболу сезону-2023/2024.

30-31 березня у столичному ПС "Венето" пройде Фінал чотирьох.

У півфінальних парах 30 березня зіграють Франківськ-Прикарпаття і Рівне-ОШВСМ, а в другій парі Київ-Баскет й ІнтерХім. 31 березня визначиться чемпіон поточного сезону. На матчах можуть бути присутні глядачі.

Розклад матчів Фіналу чотирьох жіночої Суперліги

Субота, 30 березня

13:00. Київ-Баскет - ІнтерХім

16:00. Франківськ-Прикарпаття - Рівне-ОШВСМ

Неділя, 31 березня

12:00. Матч за 3-тє місце

15:00. Фінал

Зазначимо, Франківськ-Прикарпаття виграв регулярний чемпіонат. Лідерами команди є дві кращі за показником РЕ гравчині першості Кристина Філевич (17.1 очка, 11.4 підбирання, 4.4 передачі. РЕ 27.5) та Оксана Моллова (21.0 очка, 9.1 підбирання, 3.2 передачі. РЕ 25.6).

Раніше капітна збірної України Аліна Ягупова виграла Кубок Іспанії з Валенсією.