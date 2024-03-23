Прометей впевнено переграв Пярну в Латвійсько-естонській баскетбольній лізі

Джерело - Чемпіон.

Прометей розгромив Пярну в матчі Латвійсько-естонській баскетбольній лізі.

Гра завершилася з рахунком 101:75.

Найкращим баскетболістом зустрічі став Ді Джей Кеннеді, який набрав 17 очок, а також відзначився 8 підбираннями та 6 асистами.

Свій наступний, завершальний у регулярному чемпіонаті, матч Прометей проведе 27 березня - на виїзді проти клубу Талтех.

Латвійсько-естонська баскетбольна ліга

23 березня

Прометей - Пярну 101:74 (24:15, 23:28, 28:20, 26:11)

Прометей: Марч (18 + 4 підбирання + 4 передачі), Кеннеді (17 + 8 підбирань + 6 передач), Балвін (15 + 4 підбирання), Одіасе (10+9 підбирань), Бобров (13+6 підбирань), Сидоров (13+12 передач).

Нагадаємо, в попередніх матчах ЛЕБЛ Прометей знищив Раплу та розгромив Кейлу.