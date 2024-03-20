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Прометей знищив Раплу в Латвійсько-естонській баскетбольній лізі

Сьогодні 21:38 127 0
Прометей знищив Раплу в Латвійсько-естонській баскетбольній лізі
#БК Прометей

Джерело - Чемпіон.

Прометей розгромив  Раплу в матчі Латвійсько-естонській баскетбольній лізі.

Українська команда перемогла з рахунком 102:61 та здобула свою 24 перемогу у сезоні ЛЕБЛ.

Найрезультативнішим у матчі став баскетболіст Прометея Рональд Марч - 40 очок, 4 підбирання та 1 передача.

Це другий найкращий результат сезону цього турніру та найкращий серед баскетболістів української команди.

Латвійсько-естонська баскетбольна ліга
20 березня

Рапла - Прометей 61:102 (13:30, 17:25, 19:21, 12:26)

Нагадаємо, в попередньому матчі ЛЕБЛ Прометей розгромив Кейлу.

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