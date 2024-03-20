Прометей знищив Раплу в Латвійсько-естонській баскетбольній лізі

Джерело - Чемпіон.
Прометей розгромив Раплу в матчі Латвійсько-естонській баскетбольній лізі.
Українська команда перемогла з рахунком 102:61 та здобула свою 24 перемогу у сезоні ЛЕБЛ.
Найрезультативнішим у матчі став баскетболіст Прометея Рональд Марч - 40 очок, 4 підбирання та 1 передача.
Це другий найкращий результат сезону цього турніру та найкращий серед баскетболістів української команди.
Латвійсько-естонська баскетбольна ліга
20 березня
Рапла - Прометей 61:102 (13:30, 17:25, 19:21, 12:26)
Нагадаємо, в попередньому матчі ЛЕБЛ Прометей розгромив Кейлу.