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Запоріжжя зустрінеться з Старим Луцьком, Київ-Баскет протистоятиме Дніпру: розклад заключних матчів Суперліги на 19 березня

Сьогодні 10:50 92 0
Запоріжжя зустрінеться з Старим Луцьком, Київ-Баскет протистоятиме Дніпру: розклад заключних матчів Суперліги на 19 березня
Фото - ФБУ
#БК Дніпро, #БК Запоріжжя, #Київ-Баскет, #БК Кривбас, #БК Черкаські Мавпи, #Старий Луцьк

Джерело - Чемпіон.

В українській чоловічій Суперлізі-2023/24 з баскетболу 19 березня відбудуться заключні три поєдинки.

Старий Луцьк гратиме проти Запоріжжя у центральному матчі ігрового дня. Київ-Баскет протистоятиме лідеру чемпіонату БК Дніпро. Черкаські Мавпи, які жодного разу не програвали під час столичного баблу, зустрінуться з Кривбасом.

Розклад ігор Суперліги на 19 березня:

  • 11:00 Старий Луцьк - Запоріжжя
  • 14:00. Черкаські Мавпи - Кривбас
  • 17:00. Київ-Баскет - Дніпро

Матчі проходитимуть на майданчику київського ПС "Венето".

Напередодні Дніпро вперше програв у поточному сезоні, перервавши свою 24-матчеву переможну серію в чемпіонаті. Вікторію у матчі з лідером турніру відсвяткували Мавпи.

Нагадаємо, визначилися пари плей-оф 1/4 фіналу Суперліги.

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