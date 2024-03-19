Джерело - Чемпіон.
В українській чоловічій Суперлізі з баскетболу сезону-2023/24 відбудуться 19 березня заключні три поєдинки.
Старий Луцьк гратиме проти Запоріжжя у центральному матчі ігрового дня. Київ-Баскет протистоятиме лідеру чемпіонату БК Дніпро. Черкаські Мавпи, які жодного разу не програвали під час столичного баблу, зустрінуться з Кривбасом.
Розклад ігор Суперліги на 19 березня:
- 11:00 Старий Луцьк - Запоріжжя
- 14:00. Черкаські Мавпи - Кривбас
- 17:00. Київ-Баскет - Дніпро
Матчі проходитимуть на майданчику київського ПС "Венето".
Напередодні Дніпро вперше програв у поточному сезоні, перервавши свою 24-матчеву переможну серію в чемпіонаті. Вікторію у матчі з лідером турніру відсвяткували Мавпи.
Нагадаємо, визначилися пари плей-оф 1/4 фіналу Суперліги.
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