Черкаські Мавпи вперше в сезоні обіграли Запоріжжя

Джерело - Чемпіон.

Черкаські Мавпи обіграли Запоріжжя в останньому баблі регулярного чемпіонату Суперліги.

Матч завершився з рахунком 90:75.

У складі переможців найкращим став Ерік Бун з 26 очками та 12 передачами. У Запоріжжя Андрій Хохоник набрав для себе рекордні 23 бали, до яких додав 10 передач.

Перемога дозволила черкаському клубу за підсумками регулярного чемпіонату гарантувати п'яте місце.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

18 березня

Черкаські Мавпи — Запоріжжя 90:75 (23:22, 29:26, 18:8, 20:19)

Черкаські Мавпи: Бун 26 + 6 підбирань + 12 передач, Агафонов 18 + 9 підбирань, Кузнецов 5 + 6 підбирань, Новіков 7, Марченко 15 – старт; Далкорт 15 + 5 підбирань, Назаренко 2, Руслов 2, Упир 0.

Запоріжжя: Биков 2, Хохоник 23 + 10 передач, Нікітін 22 + 6 підбирань, Кабанов 2, Морозов 16 – старт; Холод 6 + 6 підбирань, Дмитренко 2, Джеріхов 2, Покоєнко 0, Буц 0, Величко 0

Напередодні Дніпро вперше програв у поточному сезоні, перервавши свою 24-матчеву переможну серію. Вікторію у матчі з лідером турніру відсвяткували Мавпи.