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Дніпро розгромив Старий Луцьк у Суперлізі

Сьогодні 17:36 127 0
Дніпро розгромив Старий Луцьк у Суперлізі
#БК Дніпро, #Старий Луцьк

Джерело - Чемпіон.

У передостанньому матчі ігрового дня Суперліги Дніпро переграв Старий Луцьк.

Гра завершилась з рахунком 97:69. Для дніпрян це була четверта перемога у сезоні над лучанами.

У складі переможців найкращим став Володимир Конєв, який набрав 29 очок. Найрезультативнішим у Старого Луцька став Володимир Коцько – 16 балів.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

18 березня

Старий Луцьк — Дніпро 69:97 (19:18, 19:26, 22:28, 9:25)

Старий Луцьк: Томас 11 - 3 втрати, Джексон 11 + 7 підбирань + 6 передач - 3 втрати, Кольченко 7, Мусiєнко 6 + 3 перехоплення, Липовцев 0 – старт; Коцько 16 - 3 втрати, Прозапас 11, Дюпiн 3, Дейна 2, Бедлiнський 2, Маркiв 0, Глушко 0. 

Дніпро: Конєв 29 + 6 підбирань, Закурдаєв 23, Тимофеєнко 9 + 10 підбирань + 2 перехоплення, Горобченко 8 + 7 передач, Бондарчук 2 – старт; Дубоненко 8, Сорочан 6, Тарасенко 6, Сипало 4 + 10 підбирань + 4 перехоплення, Вільховецький 2, Колдомасов 0 - 4 втрати. 

Напередодні Дніпро вперше програв у поточному сезоні, перервавши свою 24-матчеву переможну серію. Вікторію у матчі з лідером турніру відсвяткували Мавпи.

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